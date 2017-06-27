Великолепная четвёрка
Как будут выглядеть новые 2-х евровые монеты. Датчик угарного газа стал обязательным. Собираем первый урожай эстонской клубники. Молодежный праздник песни и танца: знакомство с эстонскими национальными узорами. "Великолепная четвёрка" с 06:00 до 10:00.
- Как будут выглядеть новые 2-х евровые монеты? Расскажем, где их можно приобрести.
- Датчик угарного газа стал обязательным. Стоит ли покупать его по интернету и все ли устройства подходят для ванной комнаты.
- Эстонская клубника вот-вот созреет, отправимся на хутор, чтобы собрать первые плоды. Перед молодежным праздником песни и танца познакомимся с эстонскими национальными узорами.
Эти и другие темы – в утренней программе на Радио 4! Ведущие – Илья Бань и Ирина Сатцута.
Список музыки
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