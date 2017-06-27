Как будут выглядеть новые 2-х евровые монеты. Датчик угарного газа стал обязательным. Собираем первый урожай эстонской клубники. Молодежный праздник песни и танца: знакомство с эстонскими национальными узорами. "Великолепная четвёрка" с 06:00 до 10:00.