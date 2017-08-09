Тетради детям! Радиоблог путешественника. Как проверяют на трезвость. "Великолепная четверка" – с 6:00 до 10:00.

- Тетради детям! Союз многодетных семей проводит акцию, в рамках которой можно купить и пожертвовать школьные принадлежности многодетным семьям.

- Радиоблог путешественника: из Эстонии в Японию. Завтра таллиннец Дмитрий Чёрный начинает своё путешествие, за которым мы будем следить в нашем эфире.

- Полиция купит новые алкометры на 200 000 евро: напомним, как полиция проверяет водителей на трезвость.

Ведущие – Екатерина Зонова и Илья Бань.