Биполярное расстройство и видеообращение Шинейд О’Коннор. Криптовалюта: дороже и надежнее золота? О том, как стать соавтором Радио 4. Музыкальные гости – Эрнан Ромеро и Кестутис Вайгинис. "Великолепная четвёрка" с 6:00 до 10:00.