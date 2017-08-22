Великолепная четвёрка
Биполярное расстройство и видеообращение Шинейд О’Коннор. Криптовалюта: дороже и надежнее золота? О том, как стать соавтором Радио 4. Музыкальные гости – Эрнан Ромеро и Кестутис Вайгинис. "Великолепная четвёрка" с 6:00 до 10:00.
В утренней программе на Радио 4:
- На прошлой неделе в интернете бурно обсуждался ролик известной ирландской певицы Шинейд О’Коннор. Певица страдает от биполярного расстройства личности и своим видеообращением привлекает внимание к проблеме. Где найти моральную поддержку людям, в семьях которых есть человек с психическим расстройством?
- Все чаще слышатся призывы переходить на криптовалюту. Пишут, что она дороже и надежнее золота. Что это такое и откуда взялась криптовалюта?
- Новый сезон на Радио 4! Теперь радиослушатели сами смогут предложить темы для обсуждения в нашем эфире!
- Музыкальные гости нашей программы – виртуоз-гитарист Эрнан Ромеро и известный литовский саксофонист Кестутис Вайгинис!
Ведущие – Ирина Сацута и Илья Бань.
Список музыки
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