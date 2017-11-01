Великолепная четвёрка
Административная реформа вступила в силу. Есть или не есть мясо? Из Эстонии в Японию на машине: 3-й месяц путешествия. Музыкальные гости – семья Laikrete! "Великолепная четвёрка" с 06:00 до 10:00.
В утренней программе на Радио 4:
- Административная реформа вступила в силу. Как теперь будут выглядеть карты и появились ли обновления в навигаторах.
- Дмитрий Черный продолжает автопутешествие из Эстонии в Японию. Третий месяц мы следим за развитием поездки.
- Есть или не есть мясо – вот в чем вопрос. Отметим день веганов и узнаем с медицинской точки зрения, какие последствия могут быть у вегетарианства.
- В прямой эфир придет семья, в которой все занимаются музыкой. Группа Лайкрете подарит радость нашим слушателям и расскажет, как воспитывать многодетную семью музыкой.
Ведушие – Ирина Сацута и Илья Бань.
Список музыки
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