Великолепная четвёрка
Самый дорогой сорт кофе в мире. Международный день йоги. Правила хорошего тона в магазине. Гость в студии – виолончелист из квартета C-Jam. "Великолепная четвёрка" с 06:00 до 10:00.
- В Эстонии появился уникальный и самый дорогой сорт кофе в мире – "Гейша". Узнаем, во сколько обойдется чашечка такого кофе?
- Готовимся отметить Международный день йоги. Что кроме групповых занятий йогой ждет гостей спортхолла Тондираба в среду?
- Правила хорошего тона в магазине. Кто отвечает за испорченный товар?
- Гость программы – виолончелист из квартета C-Jam. Фантастические звуки в прямом эфире.
Эти и другие темы – в утренней программе на Радио 4. Просыпайтесь с нами!
Ведущие – Варвара Сергеева и Александр Жемжуров.
Список музыки
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