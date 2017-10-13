Великолепная четвёрка
Снегоуборочная техника к зиме готова. Занятие спортом в зале ожидания Таллиннского аэропорта. Мистические свойства пятницы 13-го. "Великолепная четвёрка" с 06:00 до 10:00.
В утренней программе на Радио 4:
- Столичные власти отрапортовали: снегоуборочная техника к зиме готова! Наш репортаж со смотра этих машин.
- Зарядка в зале ожидания: теперь путешественники могут совершенно бесплатно заняться спортом прямо в приграничной зоне Таллиннского аэропорта. Репортаж с места.
- Попробуем разобраться, откуда пришли суеверия по поводу мистических свойств пятницы 13-ого. Стоит ли бояться этого дня?
Ведущие – Варвара Сергеева и Александр Жемжуров.
Список музыки
Там нет комментариев. Будьте первым!