Великолепная четвёрка
Интервью с Виктором Салтыковым и Татьяной Булановой. Что делать, если укус комара оказался настоящим кошмаром. Ждать ли лета в последний летний месяц? Неделя грудного вскармливания. "Великолепная четвёрка" с 06:00 до 10:00.
В утренней программе на Радио 4:
- Отправляемся в Причудье: там с успехом прошёл фестиваль, на котором среди прочих выступили Виктор Салтыков и Татьяна Буланова. Интервью с ними – в нашем эфире.
- Что делать и куда бежать, если укус комара обернулся настоящим кошмаром. Советы врача.
- Август на дворе. Ждать ли жаркого лета в последний летний месяц? Репортаж с пляжа Пирита.
- Неделя грудного вскармливания проходит по всему миру. Не оставим без внимания эту важную тему.
Ведущие – Варвара Сергеева и Александр Жемжуров.
Список музыки
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