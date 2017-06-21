Великолепная четвёрка
Насилие в школе. Прямое включение с рынка: праздничный ажиотаж и изменение цен. Мероприятие под открытым небом летом. Народное гуляние у Таллиннского горхолла. Гости в студии – Frankie Animal. "Великолепная четвёрка" с 06:00 до 10:00.
- Насилие в школе. Какой должна быть реакция родителя?
- Прямое включение с рынка. Узнаем, наблюдается ли предпраздничный ажиотаж и подскочили ли цены?
- Мероприятие под открытым небом летом. Как не испортить настроение себе и окружающим?
- 22 июня у Таллиннского горхолла состоится настоящее народное гуляние. Расскажем о программе праздника.
- Гости программы – инди-группа Frankie Animal.
Это и многое другое – в утренней программе на Радио 4! Ведущие – Варвара Сергеева и Александр Жемжуров.
Список музыки
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