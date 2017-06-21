Насилие в школе. Прямое включение с рынка: праздничный ажиотаж и изменение цен. Мероприятие под открытым небом летом. Народное гуляние у Таллиннского горхолла. Гости в студии – Frankie Animal. "Великолепная четвёрка" с 06:00 до 10:00.