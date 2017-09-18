Великолепная четвёрка
Почтовые услуги по-прежнему популярны. Уровень коррупции в Эстонии довольно высок. Скандал в Евроакадемии. Музыкальный гость - Беатрис Небис. "Великолепная четвёрка" с 06:00 до 10:00.
В утренней программе на Радио 4:
- Почтовые услуги по-прежнему популярны: Omniva начала вербовку новых сотрудников. Что должен уметь почтальон?
- Коррупционный риск местной власти в Эстонии выше среднего показателя по ЕС. Каковы пути решения проблемы?
- Полиция запретила Евроакадемии принимать новых зарубежных студентов. Узнаем, в чём суть претензий и какова реакция самого вуза.
- Живое выступление Беатрис Небис – лауреата многочисленных международных конкурсов и фестивалей. Она уже успела завоевать сердца поклонников, участвуя в телевизионных проектах "Голос Балтии" и "Минута Славы".
Ведущие - Илья Бань и Ирина Сацута.
Список музыки
Там нет комментариев. Будьте первым!