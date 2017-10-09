Великолепная четвёрка
О работе почтовых роботов. Градусник: дигитальный, бесконтактный или старый добрый? Трамвай – стадиону Хийу. "Великолепная четвёрка" с 06:00 до 10:00.
В утренней программе на Радио 4:
- Этим летом почтовые роботы разносили посылки в Какумяэ. Что будет с проектом дальше?
- Сезон простудных заболеваний начался. Расскажем, как выбрать градусник — дигитальный, бесконтактный или старый добрый?
- Возвращаемся к истории с трамваем, который город обещал подарить за самую оригинальную идею. Победитель известен — это район Нымме, стадион Хийу. Как именно будет использоваться трамвай, расскажем в нашей утренней программе, в этот понедельник 9 октября.
Ведущие – Варвара Сергеева и Александр Жемжуров.
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