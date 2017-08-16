Великолепная четвёрка
Итоги соревнований профессиональных водителей. Реновированная квартира дает меньшую прибыль. На автомобиле из Эстонии в Японию. Самый крупный ретро-фестиваль в Европе. "Великолепная четвёрка" с 6:00 до 10:00.
В утренней программе на Радио 4:
- Итоги соревнований профессиональных водителей. За что пассажиры благодарят водителей автобуса?
- На рынке недвижимости сложилась абсурдная ситуация. Реновированная квартира дает меньшую прибыль. Услышим мнение эксперта.
- На автомобиле из Эстонии в Японию. Продолжаем следить за путешествием нашего соотечественника.
- В Таллинне состоится настоящий праздник для любителей музыки 90-ых. На самый крупный ретро-фестиваль в Европе приедут более 20-ти звезд: Alphaville, SNAP!, 2Unlimited – это лишь некоторые имена!
Ведущие – Варвара Сергеева и Александр Жемжуров.
Список музыки
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