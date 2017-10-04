Великолепная четвёрка
С чего начать выстраивать хорошую атмосферу в коллективе? Об экзотических питомцах и их содержании. Из Эстонии в Японию на машине: Монголия и выживание в пустыне. Музыкальный гость – Duo Telluur. "Великолепная четвёрка" с 06:00 до 10:00.
В утренней программе на Радио 4:
- Отправляясь на работу, мы заботимся не только о своем комфорте, но и о коллегах. С чего начать выстраивать хорошую атмосферу в коллективе?
- Отметим всемирный день животных и поговорим об экзотических питомцах и их содержании.
- Дмитрий Чёрный продолжает своё авто-путешествие. В этой серии: Монголия и выживание в пустыне.
- Музыкальные гости – дуэт с необычайно редким сочетанием инструментов, английского рожка и классической гитары.
Ведущие – Ирина Сацута и Илья Бань.
Список музыки
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