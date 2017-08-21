Великолепная четвёрка
Уколы красоты: молодость мимолётна, а лицо можно потерять навсегда. Что делать с ненужными вещами? Интервью с Евгенией Альбац. Дни Довлатова в Таллинне. "Великолепная четвёрка" с 6:00 до 10:00.
В утренней программе на Радио 4:
- Уколы красоты набирают популярность. Специалист предупреждает: молодость мимолётна, а лицо можно потерять навсегда.
- Деятельность гуманитарных организации в Эстонии. Что советует делать популярная сеть магазинов вторичного использования с ненужными вещами?
- Эксклюзивное интервью с Евгенией Альбац, известным журналистом и общественным деятелем России.
- Дни Довлатова в Таллинне уже на этой неделе.
Ведущие – Илья Бань и Ирина Сацута.
Список музыки
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