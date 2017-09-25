Великолепная четвёрка
Школьники и рыба. Волонтеры и "Темные ночи". Европейская неделя спорта. "Великолепная четвёрка" с 06:00 до 10:00.
- Поговорим о рыбе. Эстонским школьникам будут предлагать рыбные деликатесы вместо обедов. Какая рыба самая популярная и как часто ее нужно есть?
- Совсем скоро стартует фестиваль "Темные ночи". Расскажем о том, как стать волонтером на фестивале.
- С понедельника начинается Европейская неделя спорта. Эстонский олимпийский комитет и партнёры подготовили более 1000 спортивных мероприятий по всей Эстонии.
Ведущие - Варвара Сергеева и Александр Жемжуров.
Список музыки
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