Государство поддерживает фирмы, предлагающие рабочие места для людей с особыми потребностями. О скандинавской ходьбе. Дни культуры Индии. Кто такие блогеры и как создавать успешные ютуб каналы. "Великолепная четвёрка" с 06:00 до 10:00.