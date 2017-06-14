Великолепная четвёрка
Государство поддерживает фирмы, предлагающие рабочие места для людей с особыми потребностями. О скандинавской ходьбе. Дни культуры Индии. Кто такие блогеры и как создавать успешные ютуб каналы. "Великолепная четвёрка" с 06:00 до 10:00.
- Государство поддерживает фирмы, предлагающие рабочие места для людей с особыми потребностями. Как вести себя с "новыми" коллегами и как помочь им адаптироваться на новом месте.
- Скандинавская ходьба – как выбрать палки и освоить технику тренировки?
- Дни культуры Индии: где можно увидеть танцы в стиле Болливуд и чем индусы отличаются от жителей Эстонии?
- Интернет или телевидение? Кто такие блогеры и как создавать успешные ютуб каналы. В Нарву приезжал самый известный блогер в России Илья Варламов, с ним удалось побеседовать нашему коллеге из Нарвы Михаилу Комашко. А также в прямой эфир придет видео блогер и поделится секретами производства для интернет каналов в ютуб.
Ведущие – Илья Бань и Ирина Сацута.
Список музыки
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