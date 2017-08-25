Таллиннскому зоопарку – 78 лет! Узнаем, какие сюрпризы приготовлены для посетителей. В сентябре не пьем! Готовы ли вы отказаться на месяц от алкоголя? Новый телепроект "Meie Eestid" о путешествиях. "Великолепная четвёрка" с 6:00 до 10:00.