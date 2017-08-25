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Великолепная четвёрка

Cегодня 25.08.2017
Передача: Великолепная четвёрка

Таллиннскому зоопарку – 78 лет! Узнаем, какие сюрпризы приготовлены для посетителей. В сентябре не пьем! Готовы ли вы отказаться на месяц от алкоголя? Новый телепроект "Meie Eestid" о путешествиях. "Великолепная четвёрка" с 6:00 до 10:00.

В утренней программе на Радио 4:

  • Таллиннскому зоопарку – 78 лет. Как празднует свой день рождения Таллиннский зоопарк? какие сюрпризы приготовлены для посетителей?
  • В сентябре не пьем. Ежегодно институт здоровья проводит акцию, призывающую отказаться в сентябре от употребления алкоголя. Как принять участие в кампании и сделать перый шаг к здоровому образу жизни?
  • Новый телепроект MEIE EESTID перевернул игру. В сентябре на телеэкраны выйдет созданная Мари-Лийз Лилль и Пааво Пийком передача о путешествиях "Meie Eestid". Каждую неделю новый ведущий, для которого русский язык является родным, покажет зрителям самые важные для него места в Эстонии. В прямой эфир придут участники проекта и режиссер.

Ведущие – Илья Бань и Ирина Сацута.

Список музыки
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