Великолепная четвёрка
День тени для учеников основных школ. TLN – JPN: продолжение путешествия. "Король высотки-2017". Проституция и физическое и душевное насилие. "Великолепная четвёрка" с 06:00 до 10:00.
В утренней программе на Радио 4:
- Впервые День тени пройдет для учеников основных школ. Представители каких организаций выявили желание помочь подросткам определиться с будущей профессией?
- Пункт назначения – Япония. Продолжаем следить за путешествием нашего соотечественника по территории России на автомобиле. Услышим впечатления от Новосибирска, немецких деревень и посёлка Эстония.
- Спасатели в отличной физической форме. Узнаем, кто завоевал звание "короля высотки-2017".
- Большинство из вовлечённых в проституцию женщин в Эстонии страдают от насилия физического и душевного. Есть ли выход?
Ведущие – Варвара Сергеева и Александр Жемжуров.
Список музыки
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