Великолепная четвёрка
Выпускники каких вузов получают наивысшую зарплату? Как пройти собеседовании при поступлении в университет? Бесплатные экскурсии на остров Аэгна. Праздник песни и танца. "Великолепная четвёрка" с 06:00 до 10:00.
- Выпускники каких вузов получают наивысшую зарплату?
- Как бороться со стрессом на собеседовании при поступлении в университет и на что обращают внимание экзаменаторы.
- В рамках Дней моря состоятся бесплатные экскурсии на остров Аэгна, расскажем как туда попасть.
- XII Молодежный праздник песни и танца.
Эти и другие темы – в утренней программе на Радио 4! Ведущие – Илья Бань и Ирина Сацута.
Список музыки
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