Uber легализовали. Сбор средств на приобретение инкубатора для новорождённых. Делаем прическу на выпускной в прямом эфире. День мотоциклиста. В гостях – Денис и Анастасия Коваленко. "Великолепная четвёрка" с 06:00 до 10:00.