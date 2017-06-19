Великолепная четвёрка
Uber легализовали. Сбор средств на приобретение инкубатора для новорождённых. Делаем прическу на выпускной в прямом эфире. День мотоциклиста. В гостях – Денис и Анастасия Коваленко. "Великолепная четвёрка" с 06:00 до 10:00.
- Uber легализовали, что это значит и какими правами он теперь обладает?
- Благотворительность — собираем средства на приобретение инкубатора для новорождённых.
- Выпускные — какую прическу выбрать и стоит ли пробовать самому? В гостях – Денис Коваленко.
- День мотоциклиста: в гостях – чемпионка Эстонии по мотоспорту Анастасия Коваленко.
Это и многое другое – в утренней программе на Радио 4!
Ведущие – Варвара Сергеева и Александр Жемжуров.
Список музыки
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