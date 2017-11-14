Отец года: есть ли рецепт воспитания детей и кто дома главный? Международный день логопеда. О форме эстонских спортсменов на Зимних Олимпийских играх в 2018 году. Музыкальный гость – Эрки-Андрес Нуут. "Великолепная четвёрка" с 06:00 до 10:00.