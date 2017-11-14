Великолепная четвёрка
Отец года: есть ли рецепт воспитания детей и кто дома главный? Международный день логопеда. О форме эстонских спортсменов на Зимних Олимпийских играх в 2018 году. Музыкальный гость – Эрки-Андрес Нуут. "Великолепная четвёрка" с 06:00 до 10:00.
- Отец года. Есть ли рецепт воспитания детей и кто дома главный? Узнаем у отца года.
- Отметим Международный день логопеда и узнаем, нужен ли такой врач взрослому человеку?
- Узнаем, как будет выглядеть новая форма эстонских спортсменов на Зимних Олимпийских играх в 2018 году.
- Учимся играть на травинке, в гостях талант года 2010 Эрки-Андрес Нуут.
Ведущие – Ирина Сацута и Илья Бань.
Список музыки
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