Великолепная четвёрка
Универсальных кроссовок не существует. Выбор имени для носорога. Метеорологический мониторинг: оборудование последнего поколения. День поцелуя: гигиена ротовой полости. "Великолепная четвёрка" с 06:00 до 10:00.
В утренней программе:
- Универсальных кроссовок не существует. Какие параметры спортивной обуви имеют значение при выборе?
- Зоопарк приглашает принять участие в выборе имени дочки Кибиби и Кигомы. Мотивы какой страны должны звучать в имени носорога?
- На службу приходит оборудование последнего поколения по метеорологическому мониторингу. Узнаем, повысит ли это точность прогноза погоды?
- В День поцелуя мы поговорим о гигиене ротовой полости.
Ведущие – Варвара Сергеева и Александр Жемжуров.
Список музыки
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