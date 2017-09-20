Великолепная четвёрка
"Трамп и Путин" на эстонской сцене. Путешествие из Эстонии в Японию. Парусный спорт вместо физкультуры. "Великолепная четвёрка" с 06:00 до 10:00.
В утренней программе на Радио 4:
- Совсем скоро на сцене кинотеатра "Аполло" в торговом центре "Солярис" состоится премьера комедийного спектакля "Трамп и Путин". Как готовятся артисты к такой большой роли? Популярный эстонский актёр Ян Ууспыльд расскажет о том, как ему пришелся образ Путина.
- Дмитрий Черный продолжает своё путешествие на автомобиле из Таллинна в Японию. Уже больше месяца мы следим за этим интереснейшим приключением в нашем эфире.
- Некоторые эстонские школы вместо урока физкультуры вводят в программу парусный спорт. Посетим открытый урок и узнаем, как это выглядит на практике.
Ведущие - Илья Бань и Ирина Сацута.
Список музыки
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