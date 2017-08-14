Винил снова в моде. Печальная участь свадебных голубей. Древний славянский тренажер "Правило". Гость передачи – NÖEP. "Великолепная четвёрка" – с 6:00 до 10:00.

- На сегодняшний день компакт-диски отошли на второй план, и современные музыканты возвращаются к истокам, выпуская свои альбомы на виниловых пластинках. Почему это так и как хранить винил дома?

- Защитники животных бьют тревогу: свадебные голуби не находят дороги домой и остаются брошенными на улицах, где в условиях городской жизни погибают. Разберёмся в этом вопросе и постараемся успокоить всех любителей животных.

- Древний славянский тренажер "Правило" едет в Таллинн. В чем его секрет и как он работает?

Ну а ближе к концу программы, нас посетит один из топовых музыкантов нашей страны NÖEP! Не пропустите самое интересное!

Ведущие – Варвара Сергеева и Александр Жемжуров.