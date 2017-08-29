Великолепная четвёрка
По пути в школу: правила дорожного движения для пешеходов. Пожар внутри горы Кукрузе. Необлагаемый подоходным налогом минимум повысится почти в три раза. О новой городской программе обращения с отходами. "Великолепная четвёрка" с 06:00 до 10:00.
В утренней программе на Радио 4:
- Прежде чем отправиться снова в школу, вспомним правила дорожного движения для пешеходов.
- Туристическая достопримечательность Ида-Вирумаа – гора Кукрузе – очень опасна. Предварительно одобрены планы разбора этого террикона, чтобы потушить тлеющий пожар внутри горы и утилизировать опасные отходы.
- С нового года необлагаемый подоходным налогом минимум повысится почти в три раза. У этого решения есть и свои негативные последствия. Услышим мнение эксперта.
- Новая городская программа обращения с отходами готова. Какие замечания и предложения по поводу обращения с мусором есть у вас?
Ведущие – Варвара Сергеева и Александр Жемжуров.
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