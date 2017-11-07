Великолепная четвёрка
О состоянии рынка междугороднего автобусного сообщения Эстонии. Медицинские работники в очках виртуальной реальности. 100 лет со дня большевистского переворота 1917 года. Музыкальные гости – трио La La Ladies. "Великолепная четвёрка" с 06:00 до 10:00.
В утренней программе на Радио 4:
- в каком состоянии находится рынок междугороднего автобусного сообщения Эстонии. Как это влияет на безопасность дорожного движения?
- взгляд на профессию медицинского работника через очки виртуальной реальности;
- 7 ноября – ровно 100 лет со дня большевистского переворота 1917 года. Вновь актуален вопрос захоронения тела Ленина;
- трио La La Ladies в прямом эфире: яркие и талантливые певицы выпустили свой первый альбом.
Ведущие – Варвара Сергеева и Александр Жемжуров.
Список музыки
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