О состоянии рынка междугороднего автобусного сообщения Эстонии. Медицинские работники в очках виртуальной реальности. 100 лет со дня большевистского переворота 1917 года. Музыкальные гости – трио La La Ladies. "Великолепная четвёрка" с 06:00 до 10:00.