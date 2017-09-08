Великолепная четвёрка
Международный день грамотности. Один из самых больших марафонов в стране стартует в Таллинне. День бабушек и дедушек. "Великолепная четвёрка" с 06:00 до 10:00.
В утренней программе на Радио 4:
- Международный день грамотности. Узнаем у учителя русского языка, насколько грамотны русские школьники, которые учатся в эстонских школах?
- В Таллинне стартует один самых больших марафонов страны. Как изменится движение в городе и чем примечательно данное мероприятие? Расскажет главный судья.
- В это воскресенье вся Эстония будет отмечать День бабушек и дедушек! Чем заняться с внуками и чему младшее поколение может научить старших? Рассказывает Велло Вахер.
Ведущие – Ирина Сацута и Илья Бань.
Список музыки
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