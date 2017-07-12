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Великолепная четвёрка

Cегодня 12.07.2017
Передача: Великолепная четвёрка

О том, что хранится в бюро находок. Спасательный департамент о безопасности на воде. Всемирный день бортпроводника гражданской авиации. Дегустация шоколада в прямом эфире. "Великолепная четвёрка" с 06:00 до 10:00.

В утренней программе на Радио 4:

  • Как часто ценные вещи находят своих владельцев и почему не стоит оставлять такую вещь себе? Татьяна Пресс, руководитель отдела по превенции и производству Нарвского отделения полиции, рассказала о том, какие необычные находки иногда приносят жители Эстонии.
  • В рамках Морских дней, которые пройдут в Таллинне уже на предстоящих выходных, Спасательный департамент расскажет всем желающим о безопасности на воде, предложит примерить спасательный жилет, а также очки виртуальной реальности. Подробнее о программе Ольге Линник рассказал ведущий специалист отдела превентивной работы Спасательного департамента Никита Грознов.
  • Ежегодно 12 июля свой профессиональный праздник – Всемирный день бортпроводника гражданской авиации – отмечают представители одной из самых романтичных специальностей в мире. Так ли романтична эта профессия, узнавал Александр Жемжуров на борту авиакомпании СмартЛинкс.
  • В прямом эфире проведем дегустацию шоколада вместе с мэтром таллиннских сладостей Отто Кубо, который всю свою жизнь проработал на фабрике Калев.

Ведущие – Ирина Сацута и Илья Бань.

Список музыки
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