Великолепная четвёрка
Издевательство в социальных сетях и дети. Репортаж из общежития о жилье новоиспеченного студента. Поход на велосипеде: подготовка и полезная информация. "Великолепная четвёрка" с 06:00 до 10:00.
В утренней программе:
- К кому обращаться, если ваш ребенок жалуется на издевательства в социальных сетях? На эти и другие вопросы Елизаветы Тустановской ответила Ольга Коркинен, психолог центра "Rajaleidja".
- Абитуриенты уже определились с местом учебы, и теперь пришло время найти подходящее жилье. Прогуляемся по общежитию и узнаем, как будет выглядеть жилье новоиспеченного студента.
- Поговорим о походах на велосипеде. Как подготовиться и на что обратить внимание.
Ведущие – Варвара Сергеева и Александр Жемжуров.
Список музыки
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