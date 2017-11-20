Великолепная четвёрка
Тарту нужен более удобный авиаперевозчик. О подарках на 100-летие Эстонии. Музыкальный гость – Карл Эрик Таукар. "Великолепная четвёрка" с 06:00 до 10:00.
- Тарту нуждается в более удобном авиаперевозчике. На этот раз город готов помочь материально.
- Эстонской Республике – 100 лет. Какие мероприятия уже за спиной и что ждет нас в будущем?
- Гость программы – Карл Эрик Таукар – человек, чьи песни знает наизусть вся Эстония!
Ведущие – Варвара Сергеева и Александр Жемжуров.
Список музыки
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