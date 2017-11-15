Великолепная четвёрка
Как назвать суриката Радио 4? Женщина года о разделении обязанностей в семье. Музыкальный гость – психоделический проект MARCY DARCY. "Великолепная четвёрка" с 06:00 до 10:00.
- Радио 4 стало опекуном суриката в Таллиннском зоопарке. Давайте вместе выберем имя нашему питомцу!
- Женщина года – узнаем, кто получил этот титул и что она думает о разделении обязанностей в семье.
- Музыкальный гость – психоделический проект MARCY DARCY. Утро – это время быстрых сборов и спешки, мы же предложим нашим слушателем остановиться на несколько минут и помедитировать под музыку в стиле эмбиент.
Ведушие – Ирина Сацута и Илья Бань.
Список музыки
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