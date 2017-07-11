Великолепная четвёрка
Таллиннской телебашне – 37 лет. Крапива как лекарство. Родители отказываются вакцинировать детей. Еноты в Санкт-Петербурге. "Великолепная четвёрка" с 06:00 до 10:00.
В утренней программе:
- Телебашне – 37 лет. Как празднует свой день рождения Таллиннская телебашня и какие развлечения можно испытать на себе в эти дни.
- Крапива – от всех болезней! "Если у вас на участке выросла крапива, значит она вам нужна!" – говорит автор "Атласа лекарственных растений", провизор по образованию, травница по призванию, Татьяна Анатольевна Горбунова. Богатая витаминами трава растет почти везде, какую пользу можно извлечь из этого сорняка?
- Вакцинация. Все больше родителей отказываются вакцинировать своих детей. В Европе возникают новые вспышки забытых болезней.
- Еноты в Санкт-Петербурге обрели собственный дом, куда приглашают всех любителей этих животных. Как выглядит их квартира в культурной столице, рассказал наш корреспондент из СПБ Алексей Горпинченко.
Ведущие – Илья Бань и Ирина Сацута.
Список музыки
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