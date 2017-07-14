Великолепная четвёрка
День взятия Бастилии с послом Франции в Эстонии. Советы ветеринара: что делать, если животное укусила оса. В гостях – представитель госдепартамента США Джошуа Бейкер. Музыкальные гости – группа "Илья и Артур". "Великолепная четвёрка" с 06:00 до 10:00.
В утренней программе на Радио 4:
- День взятия Бастилии не пройдет в пустую, в эфире утренней программы интервью с госпожой послом Французской Республики.
- Узнаем советы ветеринара, как действовать, если вашего любимца укусила пчела или оса.
- В прямой эфир придет официальный представитель Госдепартамента США для русскоязычной аудитории Джошуа Бейкер.
- Музыкальные гости – группа "Илья и Артур", которые выступят на фестивале Манка Бутик.
Ведущие – Ирина Сацута и Илья Бань.
Список музыки
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