День взятия Бастилии с послом Франции в Эстонии. Советы ветеринара: что делать, если животное укусила оса. В гостях – представитель госдепартамента США Джошуа Бейкер. Музыкальные гости – группа "Илья и Артур". "Великолепная четвёрка" с 06:00 до 10:00.