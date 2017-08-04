Великолепная четвёрка
Пчеловодство в городских условиях. Сезон ловли раков открыт. Учебный кредит теряет свою популярность. Радиоэкскурсия в цирк имени Никулина на Цветном бульваре. "Великолепная четвёрка" с 06:00 до 10:00.
В утреннем эфире на Радио 4:
- В Эстонии появились пчеловоды, которые умудряются заниматься своим любимым делом в городских условиях. Законно ли это?
- На этой неделе был открыт сезон ловли раков. Расскажем о работе одной из ферм, где их выращивают, а также узнаем признак, по которому определяется готовность раков.
- Учебный кредит уже который год подряд теряет свою популярность.
- Перенесемся в Цирк имени Никулина на Цветном бульваре в Москве. Нашим персональным гидом будет внук легендарного артиста цирка – тоже Юрий и тоже Никулин.
Просыпайтесь с нами! Ведущие – Варвара Сергеева и Александр Жемжуров.
Список музыки
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