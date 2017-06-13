Великолепная четвёрка
Где слушать музыку и чего ждать от новых технологий? Как сдать кровь и не потерять сознание? Об электронной карте пациента. Фокусы или магия, что стоит за профессиональной иллюзией? "Великолепная четвёрка" с 06:00 до 10:00.
- Музыкальные компакт диски пропадают с прилавков, проигрыватели убирают из компьютеров, иногда их даже нет в новых машинах. Где слушать музыку и чего ждать от новых технологий?
- Как сдать кровь и не потерять сознание? Редактор Радио 4 прошла процедуру сдачи крови и поделится своими впечатлениями.
- Электронная карта пациента: какую информацию мы можем там найти и что делать, если вы обнаружили несовпадения?
- Фокусы или магия, что стоит за профессиональной иллюзией? Как живут эстонские иллюзионисты и как делаются "чудеса". В прямом эфире – лучший иллюзионист страны Алесандр Замашка.
Это и многое другое – в утренней программе на Радио 4! Ведущие – Илья Бань и Ирина Сацута.
Список музыки
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