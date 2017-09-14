Великолепная четвёрка
Внос дополнительных денег в пенсионный фонд работников. Дрон: права и обязанности обладателей беспилотников. День эстонского хлеба. Музыкальный гость – Trad.Attack. "Великолепная четвёрка" с 06:00 до 10:00.
В утренней программе на Радио 4:
- Пока что лишь 3% от всех работодателей Эстонии вносят дополнительные деньги в пенсионный фонд своих работников. Популярность такого вида мотивации растёт.
- Дрон – это не игрушка! Узнаем, какие права и обязанности есть у обладателя беспилотника.
- Хлеб – всему голова: в музее под открытым небом пройдет день эстонского хлеба. Уже в это воскресенье желающие смогут узнать оригинальные рецепты и подивиться творческому подходу местных мастеров к выпеканию хлебобулочных изделий.
- К нам в гости придёт любимая группа экс-президента Эстонии Trad.Attack. Этот фольклорный ансамбль объехал полсвета.
Ведущие – Варвара Сергеева и Александр Жемжуров.
Список музыки
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