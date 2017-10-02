Народный бюджет Тарту: на что будут потрачены деньги. Опасность пластиковых пакетов. Дни открытых дверей в предприятиях пищевой промышленности. Музыкальный гость – Анна Кучински. "Великолепная четвёрка" с 06:00 до 10:00.