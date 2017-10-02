Великолепная четвёрка
Народный бюджет Тарту: на что будут потрачены деньги. Опасность пластиковых пакетов. Дни открытых дверей в предприятиях пищевой промышленности. Музыкальный гость – Анна Кучински. "Великолепная четвёрка" с 06:00 до 10:00.
В утренней программе на Радио 4:
- На что будут потрачены деньги из "Народного бюджета" Тарту. До голосования дошли 20 идей по улучшению городской среды студенческой столицы;
- Гимназистка опытным путем доказала опасность пластиковых пакетов. Узнаем, в чём уникальность её исследования;
- 26 предприятий пищевой промышленности в разных уголках страны распахнут свои двери для любого желающего;
- Певица Анна Кучински продолжает покорять хит-парады Эстонии. На этот раз Анна исполнит песню в прямом эфире Радио 4.
Ведущие – Илья Бань и Ирина Сацута.
Список музыки
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