Великолепная четвёрка
О работе Интерпола и сотрудничестве с эстонской полицией. Нотная грамота: о работе нотного издательства в Таллинне. О жизни кассира: ведущие Радио 4 обслуживают покупателей. "Великолепная четвёрка" с 06:00 до 10:00.
В утренней программе на Радио 4:
- 94 года назад 7 сентября была создана Международная организация уголовной полиции – Интерпол. Узнаем чем именно занимается эта организация и как эстонская полиция сотрудничает с Интерполом.
- Нотное издательство в Таллинне "протоколирует" музыку для именитых музыкантов и дает возможность другим любителям "высокого искусства" сыграть красивые мелодии.
- Сегодня наши коллеги отправятся в один из столичных супермаркетов, где переоденутся в кассиров и обслужат клиентов у прилавка. Поговорим о жизни кассира в эфире радио 4.
Ведущие – Ирина Сацута и Илья Бань.
Список музыки
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