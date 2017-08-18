Великолепная четвёрка
Выставка "100 вещей из Финляндии". Дети и карманные деньги. Многонациональность общества и развитие страны. Фестиваль еды в парке Лёвенру. Утренний гость – NOËP! "Великолепная четвёрка" с 6:00 до 10:00.
В утренней программе на Радио 4:
- Посол Финляндии в Эстонии Кирсти Наринен лично проведет экскурсии по выставке "100 вещей из Финляндии" на эстонском и русских языках.
- Дети и карманные деньги. Сколько и за какие заслуги ребенку можно давать деньги?
- В Тарту проходит встреча представителей национальных меньшинств Эстонии. Как многонациональность общества влияет на развитие страны?
- Управа столичного района Крийстине пригласит на субботний фестиваль еды в парк Лёвенру.
- Гость программы – эстонский музыкант Андрес Кыппер, выступающий на европейских танцевальных площадках под псевдонимом NOËP.
Ведущие – Варвара Сергеева и Александр Жемжуров.
Список музыки
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