Великолепная четверка

Отметим Всемирный день кошек и отправимся на свидание с этими пушистыми созданиями в кошачье кафе. Поговорим о том, как подготовить себя и ребенка к детскому саду. Домашняя детская библиотека сегодня. Какое оно, соотношение классики и современных авторов? А также познакомим наших слушателей с китайскими гуслями: в прямом эфире музыкальные гости из Китая.

Ведущие Екатерина Зонова и Илья Бань.