Великолепная четверка
Всемирный день кошек. Подготовка к детскому саду. Домашняя библиотека. Музыкальные гости из Китая. "Великолепная четверка" с 6:00 до 10:00.
Отметим Всемирный день кошек и отправимся на свидание с этими пушистыми созданиями в кошачье кафе. Поговорим о том, как подготовить себя и ребенка к детскому саду. Домашняя детская библиотека сегодня. Какое оно, соотношение классики и современных авторов? А также познакомим наших слушателей с китайскими гуслями: в прямом эфире музыкальные гости из Китая.
Ведущие Екатерина Зонова и Илья Бань.
Список музыки
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