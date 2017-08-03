Великолепная четвёрка
Как уберечь компьютер от незаконного вторжения и вирусов? Новое мобильное приложение упростит жизнь инвалидам. Дни кафе на острове Хийумаа. Неделя грудного вскармливания. "Великолепная четвёрка" с 06:00 до 10:00.
В утренней программе на Радио 4:
- Как уберечь свой компьютер от незаконного вторжения и вирусов? Услышим несколько дельных советов;
- Новое мобильное приложение позволит каждому из нас упростить жизнь инвалидов;
- Дни кафе на острове Хийумаа начинаются в четверг, узнаем программу мероприятий;
- Продолжается Неделя грудного вскармливания. Об этом также не забудем.
Ведущие – Варвара Сергеева и Александр Жемжуров.
Список музыки
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