Великолепная четвёрка
Всемирный день хлеба. Пожар на кухне: что делать? Муниципальные выборы 2017: репортаж с избирательного участка. Политолог об итогах выборов и возможных коалициях. "Великолепная четвёрка" с 06:00 до 10:00.
В утренней программе на Радио 4:
- Всемирный день хлеба. Поделимся рецептом традиционного хлеба.
- Пожар на кухне: что делать?
- Репортаж с выборов: побываем на одном из участков и узнаем, за кого отдал свой голос столичный избиратель.
- В студии – политолог Тоомас Алаталу: подведём итоги муниципальных выборов и узнаем о возможных коалициях.
Ведущие – Ирина Сацута и Илья Бань.
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