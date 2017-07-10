Великолепная четвёрка
Билет на междугородние линии за 30 секунд. Соревнования спасателей. Нарва-Йыэсуу приглашает на East Beach Fest 2017. Майкл Булычёв-Оксер о фестивале "Алион Балтик 2017". "Великолепная четвёрка" с 06:00 до 10:00.
В утренней программе:
- Теперь билет на междугородние линии можно купить за 30 секунд!
- Более 4000 спасателей из разных стран на этой неделе в Австрии. Там проходят международные соревнования.
- Нарва-Йыэсуу приглашает на фестиваль East Beach Fest 2017.
- Фестиваль "Алион Балтик" поддерживает молодые таланты и новаторство в области культуры. Гость программы – учредитель и Арт-Директор IV Международного музыкального фестиваля Алион Балтик 2017 Майкл Булычёв-Оксер.
Ведущие – Ирина Сацута и Илья Бань.
Список музыки
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