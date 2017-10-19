Великолепная четвёрка
Качество воздуха в наших квартирах. Флирт и домогательства на рабочем месте: где грань и как себя защитить? О влиянии идеологий на обучение истории в Эстонии. Как устроены языковые кафе и кто их организовывает? "Великолепная четвёрка" с 06:00 до 10:00.
В утренней программе на Радио 4:
- Качество воздуха в наших квартирах. За какими параметрами надо следить? Центральное отопление – это не только тепло, но и пониженная влажность воздуха.
- Голливудский скандал о предполагаемых сексуальных домогательствах кинопродюсера Харви Вайнштейна возмутил весь мир. Поговорим и мы об этом. Флирт и домогательства на рабочем месте: где грань и как себя защитить?
- Новое исследование в Таллиннском университете рассказывает о влиянии идеологий на обучение истории в Эстонии в период с 1874 года по 2016 год.
- Как устроены языковые кафе и кто их организовывает. Почему этот способ обучения языку является лучшим сегодня и почему там до сих пор не было романтических историй – расскажет организатор из Нарвы Ирина Ракова.
Ведущие – Ирина Сацута и Илья Бань.
Список музыки
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