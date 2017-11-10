Великолепная четвёрка
День отца. Соседский дозор и добрые соседские отношения. Ель на Радушной площади в Таллинне. Музыкальный гость – кларнетист Симон Гольцман. "Великолепная четвёрка" с 06:00 до 10:00.
- 12 ноября – День отца. Что дороже любого подарка?
- Соседский дозор: безопасная жизненная среда подразумевает добрые соседские отношения.
- На столичной Ратушной площади установлена рождественская ель. В этом году она была срублена на дворе семейства Саар в Вяэна-Йыэсуу.
- Вновь в прямом эфире Радио 4 живая музыка. Мы послушаем кларнетиста, в личной коллекции которого более 50-ти духовых инструментов.
Ведущие – Варвара Сергеева и Александр Жемжуров.
Список музыки
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