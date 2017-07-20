Великолепная четвёрка
О цветении всевозможных растений. Новая форма налогооблажения для репетиторов, сантехников и таксистов. Советы адвоката: как не попасть в неприятную ситуацию из-за эффектного снимка. Играем вместе со Спасательным департаментом. "Великолепная четвёрка" с 06:00 до 10:00.
В утренней программе на Радио 4:
- Время цветения всевозможных растений наступило. Какие виды представляют опасность для любителей природы?
- Внимание репетиторов, сантехников и таксистов! Государство уже с 1 января предлагает новую форму налогообложения подобных форм предпринимательства.
- Как не попасть в неприятную ситуацию из-за эффектного снимка? Советы адвоката.
- В течение всей недели играем со Спасательным департаментом. Викторина в эфире в 9:15.
Ведущие – Елизавета Тустановская и Александр Жемжуров.
Список музыки
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