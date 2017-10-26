Великолепная четвёрка
Продуктовая ярмарка в Таллинне. Премьера скандального фильма "Матильда". Таллиннская неделя ресторанов. Издательство "Lonely Planet" назвало Таллинн лучшим городом по соотношению цены и качества. "Великолепная четвёрка" с 06:00 до 10:00.
В утренней программе на Радио 4:
- В столице проходит традиционная продуктовая ярмарка. Репортаж с места событий.
- 26 октября в Таллинне состоится премьера самого скандального российского фильма этого года "Матильда". А вы пойдете в кино?
- 18 000 обедов и ужинов зарезервировано на следующую неделю в рамках Таллиннской недели ресторанов. В нашем эфире – шеф сразу двух ресторанов Павел Гурьянов.
- Влиятельное издательство путеводителей "Lonely Planet" назвало Таллинн лучшим для туристов по соотношению цены и качества городом.
Ведущие – Екатерина Зонова и Александр Жемжуров.
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