Продуктовая ярмарка в Таллинне. Премьера скандального фильма "Матильда". Таллиннская неделя ресторанов. Издательство "Lonely Planet" назвало Таллинн лучшим городом по соотношению цены и качества. "Великолепная четвёрка" с 06:00 до 10:00.