Великолепная четвёрка
Туризм, цены в столице и председательство Эстонии в ЕС. Открытие обнавленного пляжа Штромка. Причины и профилактика диабета. Ziggy Wild: акустический концерт в прямом эфире. "Великолепная четвёрка" с 06:00 до 10:00.
В утренней программе на Радио 4:
- В Эстонских городах появляется все больше туристов. Повысятся ли от этого цены в столице и какую роль в этом играет председательство Эстонии в ЕС.
- Завтра состоится открытие обновленного пляжа Штромка. Прогуляемся по пляжу и расскажем, что увидели.
- Врач-эндокринолог расскажет о причинах и профилактике диабета.
- В прямом эфире состоится акустический концерт эстонской группы Ziggy Wild!
Ведущие – Ирина Сацута и Илья Бань.
Список музыки
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