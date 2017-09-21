Великолепная четвёрка
Готовимся к отопительному сезону. Странный случай в автомастерской. День без автомобиля. Велоэкскурсия по Ласнамяэ. "Великолепная четвёрка" с 06:00 до 10:00.
В утренней программе на Радио 4:
- Готовимся к отопительному сезону. Вырастут ли цены и когда включат радиаторы?
- Странный случай: клиент отвёз свой автомобиль в мастерскую, но, по возвращении, не обнаружил ни машины, ни рабочего. Разберёмся, как такое могло произойти.
- Приближается День без автомобиля. Как устроено мероприятие в этом году и какие дороги будут закрыты для транспорта?
- Велоэкскурсия по Ласнамяэ. Что покажут любителям активного отдыха?
Ведущие - Илья Бань и Ирина Сацута.
Список музыки
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