Великолепная четвёрка
О правилах использования музыкального фона в барах и ресторанах. Спасение утопающих – не всегда дело рук самих утопающих. Ряженые в канун Мартынова дня. Музыкальные гости – Nebo-Zemlya. "Великолепная четвёрка" с 06:00 до 10:00.
- Союз авторов Эстонии напоминает о правилах использования музыкального фона в барах и ресторанах. Кто платит за веселье и танцы?
- Спасение утопающих – не всегда дело рук самих утопающих. Накануне были отмечены те, кто своими действиями подтвердил, что подвиги случаются не только в кино
- Традиции ряженых в канун Мартынова дня: вы нам репку, мы вам здоровье и благополучие. Узнаем, как правильно встречать нежданных гостей?
- Гости эфира: рок-группа Nebo-Zemlya.
Ведущие – Варвара Сергеева и Александр Жемжуров.
Список музыки
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