О правилах использования музыкального фона в барах и ресторанах. Спасение утопающих – не всегда дело рук самих утопающих. Ряженые в канун Мартынова дня. Музыкальные гости – Nebo-Zemlya. "Великолепная четвёрка" с 06:00 до 10:00.