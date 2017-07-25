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Великолепная четвёрка

Cегодня 25.07.2017
Передача: Великолепная четвёрка

О равноправии и женщинах-руководителях. Бесплатная юридическая помощь от студентов-юристов. Barbershop vs парикмахерская. Гость программы – лидер группы Ewert and the Two Dragons. "Великолепная четвёрка" с 06:00 до 10:00.

В утренней программе на Радио 4:

  • Страны Балтии и Северная Европа находятся в первых рядах по числу женщин-руководителей. Но только ли образование определяет наличие высокой зарплаты и высокую позицию? На эти вопросы мы попросили ответить уполномоченную по равноправию и равному обращению Лийзу-Ли Пакоста.
  • Студенческое юридическое бюро начинает оказание бесплатной юридической помощи.
  • Все чаще в Эстонии открываются мужские парикмахерские. Какие услуги там предлагают и почему там не стригут женщин. Расскажет Владимир Володин, мастер по обучению мужской стрижки и бритья проекта Barber pro.
  • Лидер группы Ewert and the Two Dragons расскажет, почему они так редко выступают в Эстонии и что он думает по поводу конкурса Eesti laul.

Ведущие – Ирина Сацута и Илья Бань.

Список музыки
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