Великолепная четвёрка
О равноправии и женщинах-руководителях. Бесплатная юридическая помощь от студентов-юристов. Barbershop vs парикмахерская. Гость программы – лидер группы Ewert and the Two Dragons. "Великолепная четвёрка" с 06:00 до 10:00.
В утренней программе на Радио 4:
- Страны Балтии и Северная Европа находятся в первых рядах по числу женщин-руководителей. Но только ли образование определяет наличие высокой зарплаты и высокую позицию? На эти вопросы мы попросили ответить уполномоченную по равноправию и равному обращению Лийзу-Ли Пакоста.
- Студенческое юридическое бюро начинает оказание бесплатной юридической помощи.
- Все чаще в Эстонии открываются мужские парикмахерские. Какие услуги там предлагают и почему там не стригут женщин. Расскажет Владимир Володин, мастер по обучению мужской стрижки и бритья проекта Barber pro.
- Лидер группы Ewert and the Two Dragons расскажет, почему они так редко выступают в Эстонии и что он думает по поводу конкурса Eesti laul.
Ведущие – Ирина Сацута и Илья Бань.
Список музыки
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